Finanziamento impianti sportivi privati, 5 strutture private di Altamura in graduatoria provvisoria

Papa a Bari, attesi in 40mila: ecco treni straordinari e maxi parcheggi

Più treni, servizi di accoglienza in stazione per i fedeli, 8 aree parcheggio per i circa 200 bus attesi, predisposizione delle zone di sosta dei mezzi per disabili e per i residenti. E’ in moto la macchina organizzativa per la visita di Papa Francesco a Bari, 23 febbraio, in