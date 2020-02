Lo scorso 4 febbraio alle ore 16:00, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, si è svolta la presentazione del libro "Altamura - Storia di una Città e dei suoi cittadini" (LAB edizioni, 2019). All'evento, promosso e organizzato dal deputato santermano Nunzio Angiola, hanno partecipato uno degli autori (l'altro è il prof. Giuseppe Pupillo), il giornalista altamurano Antonio Ferrante, l’on. Michele Nitti e l'imprenditore altamurano Luigi Picerno, presidente del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP). Tra il pubblico alcuni giornalisti, altamurani che vivono e lavorano da anni a Roma e il direttore del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP, Nicola Lorè.

Il libro tratta della storia della città di Altamura nella sua completezza, degli eventi e dei suoi cittadini, attraverso una analisi di fonti inedite che raccontano anche gli aspetti socio-economici di una comunità che è riuscita ad imporsi, a crescere e a farsi apprezzare in tutta Italia per il suo dinamismo culturale e imprenditoriale.

L'on. Angiola ha sottolineato l'importanza della storia come strumento di conoscenza e valorizzazione di un territorio. Ha, altresì annunciato, il completamento dell'iter, frutto anche del suo impegno, per il ripristino della tratta ferroviaria Gioia del Colle-Rocchetta Santt'Antonio e il completamento dei lavori di restauro presso la masseria Jesce di Altamura. L'on. Nitti, invece, ha ricordato alcune figure di altamurani illustri, tra i quali il musicista Saverio Mercadante e Vincenzo Lavigna, Il presidente Luigi Picerno ha sottolineato quanto il pane di Altamura DOP rappresenti per la città un simbolo culturale, oltre che della cultura immateriale.

Questa la sintesi del proficuo intervento presso la Camera dei Deputati. “Altamura. Storia di una città e dei suoi cittadini” (LAB edizione) è un libro a cura dello storico prof. Giuseppe Pupillo e del giornalista Antonio Ferrante. Un libro completo, ricchissimo di immagini d'epoca (molte inedite), indispensabile per chi vuole conoscere appieno questa importante città del sud Italia.

Chiunque voglia rivedere la registrazione integrale della presentazione, può consultare il seguente link.