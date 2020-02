Mattarella e Conte a Bari per la messa officiata dal Papa con i vescovi del Mediterraneo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Bari il 23 febbraio prossimo per partecipare alla messa officiata dal Papa a conclusione dell’incontro di riflessione e spiritualità «Mediterraneo, frontiera di pace», promosso dalla Cei, al quale parteciperanno i vescovi cattolici di 20 Paesi che si affacciano sul «Mare Nostrum».



«All’incontro di Bari ci sarò». Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando con alcuni cronisti nel corso del ricevimento a Palazzo Borromeo per i Patti lateranensi e annunciando, così, la sua presenza all’evento



Il summit dei presuli si aprirà nel pomeriggio del 19 febbraio nel Castello Svevo e si concluderà domenica 23 febbraio con la messa di Papa Bergoglio in piazza Libertà.



Per l'occasione la città di Bari sarà letteralmente blindata: divieto di transito per auto e pedoni nelle zone rosse, in particolar modo corso Vittorio Emanuele e la città vecchia nell'area a ridosso della Basilica. Alle 10.45, il Pontefice celebrerà la messa su un palco allestito in corso Vittorio Emanuele davanti al Comune. Sono attese decine di migliaia di persone. Previste corse spceciali per treni e bus.