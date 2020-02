E se l'Amore fosse un “virus”?

Forse sarebbe meraviglioso essere tutti contagiati!

Noi, proprio oggi, giorno di San Valentino, ci auguriamo che questo fantastico “virus” possa diffondersi in tutto il mondo.

E se questo “virus” partisse proprio da Altamura?

Questo è il più grande desiderio di tre sognatori che hanno voluto dar voce, in maniera ironica ed irriverente, al tema dell'amore. Questi tre sognatori moderni sono: Filippo Ciaccia 37 anni, folle amante dell'amore direttore artistico ed organizzativo di Amaltea eventi (che in passato ci ha sempre abituato a performance ed eventi molto singolari), Filippo Cristallo, 18 anni, dj, pianista ed animatore, sempre fuori dalle righe ed in cerca della sua strada e Luca Lorusso 18 anni, animatore con la passione per la musica capace di vedere un bicchiere mezzo pieno anche se non c'è acqua.

Ad amalgamare questo mix portentoso di talenti è stata AltamuraLive.it che ha da subito supportato l’iniziativa.



“..Amarsi! Il tempo passa, e il problema fondamentale dell’umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso. amarsi. Solo che ora e diventato piú urgente, molto piú urgente, e quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l’un l’altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Cidobbiamo affrettare. Affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi...” (cit. Roberto Benigni - monologo sull'amore )



Da questo meraviglioso inno all'amore di Benigni nasce l'idea di questo video con l’obiettivo che possa invogliare la gente ad amare, che spinga gli uomini e le donne a confessare l'amore. Quell’amore, vero, di cui (in questo clima di odio, di freddezza, egoismo e frenesia quotidiana) spesso dimentichiamo l'importanza.

Buona visione. Contagiate quindi, insieme a noi, il mondo con il virus dell'amore.



E per augurare a tutti buon San Valentino, Amaltea Eventi - con tutto il suo staff - consegnerà in tutta la città di Altamura palloncini a forma di cuore.