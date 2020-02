Istituto Giovanni Paolo II di Bari primo in Puglia per interventi di tumore al seno

Il primo ospedale in Puglia per numero di interventi per tumore al seno è l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari.

A confermarlo è il report pubblicato dal portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane doveecomemicuro.it, che ha inserito gli ospedali in cui si effettuano almeno 5 operazioni l'anno.

Per quanto riguarda il resto della Puglia, si riconfermano nelle prime cinque posizioni (come nell'edizione del PNE relativa all'anno 2016) anche l’Ospedale San Paolo di Bari - ASL Bari e il Consorziale Policlinico di Bari.

In Puglia le strutture pubbliche o private accreditate che nel 2017 hanno effettuato questo tipo di intervento sono 27 (contro le 29 del 2016): di queste, il 37% rispetta la soglia (contro il 31% del 2016); in Italia la percentuale si ferma al 29,2%.

La percentuale, però, è in aumento: nell’ultimo quinquennio, infatti, i centri in linea con lo standard sono cresciuti del 63% (passando da 84 nel 2012 a 137 nel 2017).

Al contrario, è calato il numero complessivo degli ospedali italiani che eseguono interventi per tumore alla mammella: da 559 nel 2012 a 469 nel 2017 (-16%).