MarinoBus potenzia i collegamenti tra Puglia e Basilicata e la città di Roma

MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma a livello internazionale, annuncia il potenziamento da domenica 1 marzo dei collegamenti da Puglia e Basilicata verso Roma, e viceversa, migliorando ulteriormente il servizio agli utenti che hanno necessità o desiderio di muoversi tra le due regioni e la Città Eterna. Ma non solo. Grazie a nuove linee, per molti passeggeri diventerà ancora più agevole raggiungere i tre capoluoghi di provincia più popolosi della Campania: Salerno, Caserta e, soprattutto, Napoli.

In particolare, in Puglia, a beneficiare della nuova organizzazione del servizio saranno i viaggiatori da e per i territori del Salento e del Tarantino che usufruiranno dei collegamenti MarinoBus presso le fermate di Nardò, Gallipoli, Maglie, Lecce, Brindisi, Francavilla, Grottaglie e Taranto. I passeggeri raggiungeranno la Capitale più comodamente e velocemente giacché i collegamenti saranno più rapidi e comodi perché diretti e, dunque, senza necessità di cambi.

In Basilicata, invece, non solo verrà raddoppiata la corsa giornaliera per e da Roma ma verranno avviati nuovi collegamenti proprio verso la Puglia nonché verso Napoli, Salerno e Caserta: queste novità interesseranno il capoluogo Potenza e due fermate lungo la Strada Statale Basentana nei pressi dei comuni di Salandra e Ferrandina nel Materano.

In pratica, più efficienza, comfort e convenienza per ogni passeggero qualunque sia la sua motivazione di viaggio. Ad esempio, per studenti e lavoratori che frequentano od operano nella Capitale o per chi vuole semplicemente passare qualche giorno di svago all’ombra del Colosseo o del Vesuvio. Per tutti quei turisti che amano le magnifiche mete di mare o di cultura di queste aree del Mezzogiorno, raggiungibili ancora più agevolmente grazie alle nuove corse. O, ancora, per tutti quei fuori sede che vogliono trascorrere qualche giorno in famiglia senza sacrificare né il proprio portafoglio né tantomeno rinunciare a un viaggio di qualità.

“Capillarità, frequenza e comfort dei collegamenti sono le parole-chiave della strategia di rafforzamento sul mercato della nostra azienda che mantiene sempre i clienti e le loro esigenze al centro di qualsiasi scelta imprenditoriale – spiega Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus – Oggi garantiamo più di 6.000 collegamenti per oltre 250 destinazioni tra cui, tramite gli hub di Milano e Bologna, numerose mete estere. Ma, sebbene il profilo del nostro marchio abbia ormai da tempo un respiro internazionale, continuiamo a dimostrare con i fatti quanto siamo determinati a mantenere elevato il servizio anche nelle nostre aree tradizionali, offrendo un comfort di viaggio in continua crescita”.

Tale comfort inizia ancora prima della partenza, grazie all’estrema facilità di scegliere il proprio itinerario di viaggio e di acquistare il relativo biglietto, a tariffe competitive e in modo davvero agevole attraverso tre canali differenti: online, scaricando gratuitamente l’app MarinoBus sul proprio smartphone Android o iOS oppure visitando il sito web www.marinobus.it; telefonicamente, contattando il call center attivo H24 al numero 080 3112335; infine, nel modo più tradizionale, recandosi presso uno dei 3.000 sportelli presenti sul territorio nazionale.

Un comfort che diventa addirittura irrinunciabile una volta a bordo, grazie a comodità delle poltrone, grande spazio per le gambe, disponibilità del Wi-Fi e possibilità di trasportare ben 3 bagagli a persona di cui due da stiva e uno piccolo a mano.