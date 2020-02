Borse di Studio per studenti scuola secondaria di secondo grado, pubblicato l'avviso pubblico

È stato pubblicato sul sito della Regione Puglia – sezione Istruzione e Università – servizio sistema dell’istruzione e del diritto allo studio l’avviso pubblico (adottato con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.9 del 7 febbraio 2020) per l’assegnazione delle borse di studio per l’Anno Scolastico 2019/2020 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Destinatari di queste borse di studio le studentesse e studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94 attestato da una certificazione in corso di validità.

L'ISEE (i cui dati saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell’INPS tramite cooperazione applicativa) richiesto è quello ordinario.

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia è di € 3.003.417,40 (come da riparto del Decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2019/2020- n. 196 del 31 gennaio 2020, attuativo del comma 4 dell'art. 9 del Decreto legislativo n. 63/2017).

L’importo della borsa di studio sarà determinato nella misura di € 200,00 per ciascun studente o studentessa avente diritto.

Le domande, per accedere al beneficio, possono essere inoltrate a partire dal 13 febbraio 2020 e fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2020.

La compilazione e l'invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile sul sito internet http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it mediante accesso SPID.

La domanda dovrà contenere:

generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);

generalità dello studente/studentessa (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice

fiscale);

tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;

denominazione e codice meccanografico dell'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell'A.S. 2019/2020;

classe e sezione frequentata dallo studente/studentessa

I dati ISEE, invece, come già detto verranno acquisiti direttamente dalla banca dati INPS.

Nell'ipotesi in cui la somma assegnata alla Regione Puglia non sia sufficiente a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio, si procederà all'assegnazione delle borse partendo dal livello di ISEE più basso, fino a esaurimento risorse. In caso di parità del livello ISEE sarà data la preferenza secondo l’adozione di altri parametri quali l’eventuale condizione di pendolarità e l’ordine cronologico di inserimento della domanda sul portale dedicato.

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca agli studenti e studentesse aventi diritto, o qualora minori, a chi ne esercita la responsabilità genitoriale, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

Lo studente/studentessa assegnatario/a del beneficio o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale, a partire dalla data che sarà indicata dal MIUR e comunicata dalla Regione Puglia tramite i canali istituzionali e attraverso il sito www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall'Help Desk, al numero di telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00) oppure scrivendo un e-mail all’indirizzo mailto:assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it o mediante la chat online disponibile sul portale regionale.