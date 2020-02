Sabato 22 febbraio chiusura della scuola "Simone Viti Maino"

Servizi riabilitazione. ASL BA: «I servizi ambulatoriali non saranno sospesi»

I programmi terapeutici e riabilitativi ambulatoriali per i pazienti disabili adulti e/o minori (ex art. 26 l. 833/1978) della provincia di Bari, compresi quelli che risiedono ad Altamura e a Santeramo, non saranno sospesi né sono a rischio interruzioni. A comunicarlo, in una nota,