Coronavirus, Puglia verso censimento per chi rientra dal Nord

Predisporre un vero e proprio “censimento” di tutti coloro che - in queste ore - stanno rientrando dal Nord in Puglia e che saranno invitati a segnalare la loro presenza al medico di base, indicando possibili situazioni sospette e compilare un questionario. Misure di assistenza a tutti i turisti che continuano a venire in Puglia. Predisposizione di reparti specifici se la crisi dovesse peggiorare con attivazione immediata delle unità di Malattie infettive.

Sono queste alcune delle misure – secondo Repubblica Bari - al vaglio della task force della Regione Puglia - guidata dal presidente Michele Emiliano e coordinata dal direttore dell'area Salute, Vito Montanaro - che si appresta a discutere (nelle riunioni prevista oggi alle 13:00) per fronteggiare la possibile diffusione del Coronavirus anche in Puglia.



Fra le altre questioni in fase di analisi da parte della task force c'è l'esponenziale crescita dei rientri di pugliesi dal Nord (nella maggioranza dei casi studenti fuorisede ma anche lavoratori) ma anche quella riguardante le comitive di turisti, alcune delle quali provenienti dalle zone considerate esposte, che già sono in Puglia.

Intenzione dei vertici regionali sarebbe quindi quella di non farsi trovare, eventualmente, pronti e quindi impreparati in caso di necessità

Nel frattempo è anche giunta la disposizione nazionale secondo la quale tutti i cittadini che sono passati o hanno sostato nelle zone focolaio del virus in Lombardia e Veneto hanno l'obbligo di comunicarlo alle Asl "ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva".

Sempre valido l’appello, per tutti i cittadini, a non presentarsi direttamente negli ospedali bensì contattare preventivamente i numeri di emergenza 1500 e 118 in caso di sintomi sospetti e diffidare, in maniera categorica, di qualsiasi informazione che non sia stata validata dalle autorità.

«Il Coronavirus è arrivato in Italia, ma per il momento, più che minacciare la nostra salute, sta minacciando la nostra psiche. Tutta colpa di chi si diverte ad alimentare la psicosi, amplificata purtroppo, come sempre in questi casi, dai social. Il mio consiglio è di ignorare le notizie spesso fuorvianti che si leggono sui social network, poiché veicolano solo terrore».

È quanto afferma il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, Vincenzo Gesualdo, in relazione ai sempre più diffusi timori di contagio da Coronavirus, soprattutto dopo i due decessi registrati nel nord Italia. «Le autorità sanitarie si sono subito attivate per contenere e prevenire la diffusione del virus anche nel nostro Paese - sottolinea Gesualdo - ma come in ogni situazione di emergenza, i social sono diventati veicolo di una psicosi collettiva, causata da false segnalazioni e messaggi che invitano a diffidare di quello che viene detto dalle istituzioni».

«Non posso che condividere le parole del sindaco di Bari Antonio Decaro alla vigilia della Santa Messa con Papa Francesco, ossia che la paura va combattuta con le corrette informazioni e con le conoscenze scientifiche. Ancora una volta i social si dimostrano terreno fertile per trasmettere un terrore privo di fondamenta razionali, che alterano la capacità di lettura della realtà. Indubbiamente sono una fonte invitante che dispensa, come dimostra questo caso, una quantità enorme di informazioni sbagliate e che la maggior parte delle persone non riesce a filtrare a causa delle mancate conoscenze. Tenete a mente che c’è gente che approfitta di queste occasioni per far leva sulle nostre umane debolezze e paure. Siate sereni e fidatevi solo ed esclusivamente delle informazioni che trovate sui siti internet delle autorità sanitarie nazionali» - conclude il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia.