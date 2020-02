Negativi tutti i casi sospetti di nCov2 giunti ieri al laboratorio analisi

Sabato 22 febbraio chiusura della scuola "Simone Viti Maino"

Con ordinanza sindacale n. 9 del 20/02/2020, è stata disposta la chiusura per sabato 22 febbraio della scuola primaria, ubicata al 1° piano, nel plesso “Simone Viti Maino”, in via Scipione Ronchetti n. 8. La chiusura si rende necessaria per questioni di sicurezza, poiché sono in