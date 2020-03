Al via il nuovo bando della Regione Puglia sugli aiuti alle PMI per l’internazionalizzazione

Partito l'Avviso Pubblico "Aiuti ai programmi di Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese - Titolo IV – aiuti all'Internazionalizzazione.

A darne comunicazione è l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino.



Si tratta anche in questo caso di un Avviso "a sportello", una modalità operativa ormai collaudata, che garantisce la continuità temporale degli interventi, consentendo alle imprese di pianificare i propri programmi senza dover rincorrere le scadenze dei bandi.

Dal 2 marzo 2020 le imprese interessate possono presentare le domande di agevolazione al Soggetto Finanziatore o ad un Confidi.

Il Soggetto Finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione, potrà inoltrare la domanda a Puglia Sviluppo solo online tramite la procedura sulla piattaforma Sistema Puglia.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate da imprese di piccole dimensioni (che occupano meno di 50 unità lavorative e realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro), di medie dimensioni (che occupano meno di 250 unità lavorative e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro), da Raggruppamenti di P.M.I., aventi sede operativa in Puglia, costituiti con forma giuridica di "contratto di rete", o da Consorzi con attività esterna e società consortili di P.M.I., costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Puglia.

Con il Titolo IV si potranno invece realizzare programmi di importo non inferiore a 50mila euro. Questi programmi potranno riguardare l'internazionalizzazione, cioè devono essere funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all'estero, attraverso progetti di commercializzazione all'estero e/o collaborazione industriale con partner esteri.

Con il medesimo avviso, inoltre, si potranno trattare di progetti di marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, così come la partecipazione a fiere, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale.

Le spese ammissibili dall'Avviso sono quelle di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale, i costi esterni per la figura di un/una"export manager" per il lavoro di conduzione, coordinamento e gestione delle attività di progetto di promozione internazionale, da svilupparsi anche nel o nei Paesi/target, le spese per la partecipazione diretta a fiere specializzate di particolare rilevanza internazionale e le spese per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative promozionali.

L'intensità massima dell'aiuto sarà pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo erogabile dalla Regione di 400 mila euro per le singole imprese e di 2.2 milioni di euro per le Reti di Imprese o i Consorzi.

"In tal modo - afferma l'assessore Borracino - aiutiamo concretamente le piccole e medie imprese pugliesi che vogliono ampliare i loro commerci sui mercati esteri, incrementando il fatturato e alimentando positivamente l'immagine della Puglia in Europa e nel mondo».