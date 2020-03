Apre oggi lo Spazio Conad di Casamassima

Da quest’oggi una parte dell'area dell'ex ipermercato Auchan di Casamassima riaprirà con la denominazione di Spazio Conad.

Come si ricorderà, infatti, il gruppo Margherita-Conad ha rilevato tutta la rete distributiva di ipermercati – presenti sul territorio nazionale – a marchio Auchan.

Spazio Conad si estenderà su 6500 mq con diversi reparti per soddisfare le esigenze dei consumatori. Ventuno le casse previste, di cui sei self.

Alla sostituzione delle insegne, ora, segue l’apertura definitiva dell’ipermercato nella sua nuova veste.

Duemila saranno i posti auto previsti per la struttura che resterà aperta, ogni giorno, dalle 9:00 alle 21:00.

Negli ultimi tempi, parecchia preoccupazione, era scaturita in merito al ricollocamento – con il nuovo gestore – dell’intera forza lavoro impiegata. Al momento, come spiegano fonti sindacali, risultano impiegati tutti gli ex 270 addetti malgrado la procedura di cassa integrazione (richiesta dall'azienda, per tenere in capo i lavoratori almeno fino alla fine dell'anno) sia ancora in essere. IL rischio esubero, per 130 di loro, al momento non è stato ancora scongiurato.

«Con il cambio di insegna a Casamassima, lanciamo su Bari l’ultimo nato in casa Conad, Spazio Conad, un ipermercato, o meglio uno spazio, in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio efficiente e moderno, all’insegna della qualità e della convenienza» - spiega il direttore marketing e rete Iper e Superstore di Conad Adriatico Claudio Troiani.

«Spazio Conad - commenta ancora Troiani - nasce per rilanciare la rete ex Auchan con una nuova esperienza di shopping oltre la spesa, perché si propone anche come luogo di incontro e che dà risposte alle attese di clienti e famiglie. L’offerta è in stile Conad: convenienza, qualità, funzionalità. Abbiamo in assortimento i migliori prodotti del territorio, a cui riserviamo, come nostra strategia aziendale, grande attenzione cercando di avere un rapporto diretto con le piccole aziende ed imprenditori della stessa comunità. Ringraziamo tutti i nostri nuovi collaboratori ex Auchan che sono entrati a far parte della famiglia Conad e per aver lavorato con grande motivazione e grande voglia di 'rivincita' al rilancio di questo negozio insieme con i colleghi di Conad Adriatico permettendo la riapertura con la nuova insegna in tempi davvero brevissimi».

Ad agitare le “acque” in vista dell’apertura la notizia – uscita nelle ultime ore – riguardo il caso di positività al Covid-19 riguardante una ex-dipendente di uno dei negozi della galleria commerciale.

Come confermato dal sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti, infatti la donna la donna era già in isolamento da giorni, essendo la moglie del primo contagiato, il militare 29enne barese tornato dalla Lombardia. La Asl cercherà di ricostruire la rete di persone che la donna ha incontrato negli ultimi giorni, così da contenere la possibile diffusione del virus. La vicenda aveva generato non poche preoccupazioni e spinto anche l’azienda proprietaria del negozio cui la donna lavorava a chiarire la situazione con una propria nota ufficiale.

Intanto è stata disposta la sanificazione - come indicato in una nota diffusa dalla società che gestisce la galleria – già svolta nella giornata di ieri, di tutti gli spazi del Centro Commerciale.