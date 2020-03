Torrente Jesce, approvato un progetto di risanamento e sistemazione idraulica

È stata approvata in Consiglio comunale, la presa d’atto, a fini urbanistici ed espropriativi, del progetto esecutivo predisposto dal Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia” riguardante l’intervento di risanamento e sistemazione idraulica del Torrente Jesce che attraversa il territorio di Altamura.

A darne comunicazione è il comune di Altamura, con una nota pervenuta in Redazione.

Il costo complessivo dell’opera, ricadente sul territorio comunale, ammonta a 7.700.000 euro e prevede la risistemazione del tratto di canale compreso tra il canale emissario (scarico) del depuratore cittadino e la strada comunale esterna (SCE) Carpentino Barone e la realizzazione ex novo del canale nel tratto compreso tra questa strada e la SP 41 Altamura – Laterza.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia. I lavori e le connesse procedure di espropriazione sono a totale cura e spese del Consorzio “Terre d’Apulia” quale committente e gestore del canale.

A commentare positivamente l’approvazione di questo progetto è anche il consigliere regionale, Enzo Colonna.

«Sono – afferma Colonna - estremamente soddisfatto per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Altamura, all'unanimità, della deliberazione di presa d’atto, a fini urbanistici ed espropriativi, del progetto esecutivo predisposto dal Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia” riguardante l’intervento di risanamento e sistemazione idraulica del Torrente Jesce che, come noto, attraversa per diversi chilometri il territorio di Altamura».

«Si trattava di un passaggio amministrativo assolutamente ineludibile e necessario per consentire la prosecuzione e la chiusura di questo complesso iter amministrativo, che seguo da oltre tre anni, finalizzato a realizzare un intervento molto atteso grazie al quale saranno affrontati i problemi legati alla stagnazione delle acque e agli straripamenti, che negli ultimi anni, più volte (specie dopo copiose precipitazioni), hanno causato danni e disagi in particolare a proprietari e operatori economici delle contrade Carpentino-Barone e Murgia Catena, nel territorio di Altamura, lungo la strada per Laterza» - commenta ancora il consigliere regionale altamurano.

Per questo importante progetto la Regione ha stanziato (a fine 2016) cospicue risorse pari a 8.800.000 euro (a valere sul POR Puglia 2014-2020). Da quanto afferma Colonna il Consorzio di Bonifica sarebbe pronto alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori completando un lungo lavoro amministrativo e tecnico che ha visto numerosi incontri, riunioni, pareri, atti e una positiva interlocuzione tra tutte le amministrazioni coinvolte (a partire da quella di Altamura), comitati di titolari di aziende e terreni delle zone interessate, associazioni ambientaliste, e che ha anche portato il Consorzio a rivedere il progetto originario, limitandone l’impatto ambientale su un’area di straordinaria bellezza e di grande interesse storico e paesaggistico e i relativi costi.

«Considerati i tempi tecnici e i passaggi amministrativi necessari e salvo imprevisti, è concreta la prospettiva di giungere all’aggiudicazione definitiva dei lavori entro la prossima estate. Dunque, è sempre più vicina la definizione di questo procedimento e finalmente è a portata di mano il raggiungimento di un obiettivo strategico per la salvaguardia del nostro territorio, perseguito nel corso degli ultimi anni» - afferma Colonna.

«Ringrazio – si legge a margine della nota di Colonna - l’Amministrazione Melodia e i gruppi consiliari di maggioranza per la determinazione con cui hanno portato in aula e approvato la proposta deliberativa, i gruppi di minoranza che hanno condiviso e votato favorevolmente, i tecnici e gli uffici comunali che hanno istruito il provvedimento approvato. Ringrazio altresì, per il grande e professionale lavoro svolto, il personale della struttura tecnica e amministrativa del Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia” e il direttore dell’area programmazione del Consorzio ing. Marta Barile (che svolge anche la funzione di responsabile unico del procedimento), l’attuale direttore generale Federico Rutigliano, quello in carica sino a pochi mesi fa, ing. Giuseppe Corti, nonché il commissario straordinario Alfredo Borzillo e l’assessore regionale Gianni Giannini per l’attenzione riservata a quest’opera».