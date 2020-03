Comparto sanitario, 1700 assunzioni urgenti in Puglia

Sono in tutto 20mila gli addetti (cinquemila specialisti, diecimila infermieri e cinquemila operatori sociosanitari) che il Governo sarebbe pronto ad assumere per “iniettare” risorse nuove nel comparto sanitario.

La misura – come afferma TGR Puglia – è prevista dal nuovo Dpcm.

Il budget a disposizione ammonterebbe a circa un miliardo di euro da recuperare nell'ambito dello stanziamento da 7,5 miliardi deciso dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

Via libera a tutte le modalità per reclutare specialisti e altri addetti: dagli incarichi autonomi all'accesso diretto basato sullo scorrimento delle graduatorie, dall'aumento delle ore di specialistica ambulatoriale fino al reclutamento dei medici di medicina generale e di volontari.



TGR Puglia afferma che si starebbe pensando all'immissione in corsia di medici solo laureati (quindi ancora senza specializzazione ma da inserire per le mansioni opportune sulla base delle competenze). Possibile anche l'aumento del numero di borse di studio per la specialistica (il "quanto" va ancora definito), così come le misure già previste dall'ultima legge di Bilancio e dal decreto Milleproroghe: incremento delle assunzioni fino a un +15% di aumento del Fondo sanitario nazionale e arruolamento dei medici specializzandi fin dal 3° anno di corso.

Le destinazioni del personale varierebbero in base al fabbisogno espresso dalle Regioni, colpite in modo differente dall'epidemia.

Per la Puglia sarebbero previsti 400 medici, 900 infermieri e 400 operatori sociosanitari.