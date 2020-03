Soppressione mercati settimanali, ambulanti in rivolta

Ambulanti in rivolta dopo la soppressione dei mercati settimanali.

È questo, infatti, il caso del comune di Altamura e della vicina Gravina i cui sindaci, con propri atti, hanno disposto la sospensione delle prossime giornate di mercato settimanale.

«Per i mercati, giornaliero e settimanale, le attività potranno svolgersi regolarmente con l’obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell’utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020».

Ad affermarlo è Savino Montaruli (Unipuglia/Casambulanti).

Quest’oggi, infatti, è prevista ad Andria una riunione degli Ambulanti di Puglia.

«È questa l'unica norma – continua Montaruli in una nota inviata in Redazione - che vale e che è prevista nel DPCM. Oggi pomeriggio ci incontreremo per decidere anche le azioni contro sindaci ed amministratori che stanno distruggendo i mercati con soppressioni illegittime. Si parlerà infatti dei casi di Altamura e Gravina».

«Bene ha fatto il comune di Bari, mantenendo gli impegni assunti con le nostre Organizzazioni dal Presidente Anci, Antonio Decaro. Grazie anche all'Assessore Carla Palone».