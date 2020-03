Statale 96, domani apre l’ultimo tratto. Il consigliere Colonna: «Data storica per la Murgia»

A partire dalle ore 17:00 di domani, 9 marzo, sarà aperto alla circolazione su quattro corsie anche l’ultimo tratto della Strada Statale 96 dove, recentemente, hanno trovato conclusione i lavori nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l’inizio di quella di Toritto (in corrispondenza della stazione Mellitto).

Si completa l’opera di ammodernamento, raddoppio e adeguamento di questa fondamentale arteria stradale interregionale che collega Bari a Matera, passando per Altamura, in un itinerario di circa 44 chilometri, oggi tutti a quattro corsie, cui si aggiungono i 16 chilometri della Statale 99, già completati e aperti al traffico da tempo.

«Si è trattato – commenta soddisfatto il consigliere regionale Enzo Colonna - di un intervento molto complesso e articolato, suddiviso in quattro differenti lotti, i cui lavori hanno subito una forte accelerazione negli ultimi anni e sono stati completati negli ultimi due: il primo tratto, tra Altamura e Toritto, di circa 12 chilometri, aperto alla circolazione nell'estate 2017; il secondo, tra Toritto e Modugno (compresa la variante di Palo del Colle), di circa 9 chilometri, aperto alla circolazione il 2 aprile 2019; il terzo, corrispondente a una parte della vecchia circonvallazione di Altamura e innesto con la Statale 99 per Matera, aperto alla circolazione il 5 luglio 2019, infine, l’ultimo tratto in zona Mellitto, che verrà appunto aperto alla circolazione su quattro corsie lunedì 9 marzo, come disposto con ordinanza firmata ieri, 6 marzo, dal responsabile della Struttura Territoriale Puglia dell'Anas, ing. Vincenzo Marzi, dopo il via libera del direttore dei lavori, ing. Roberto Grimaldi, e del collaudatore statico (con riferimento alla struttura del cavalcaferrovia, sulla linea Fal)».



«Quest'ultimo lotto dei lavori – continua Colonna - ha rappresentato certamente l’intervento più problematico, essendo stato avviato nel marzo 2010 e avendo poi dovuto subire, nel 2014, un lungo fermo a seguito della rescissione del contratto con la ditta appaltatrice. Grazie all'impegno di tanti (ricordo, tra le altre, le iniziative messe in campo assieme alle onorevoli Liliana Ventricelli e Angela Masi), i lavori sono ripresi nell’ottobre 2018, dopo una nuova progettazione e una nuova gara d’appalto, e completati nel giro di un anno e mezzo circa».

«Sono estremamente soddisfatto per il raggiungimento di questo storico traguardo, su cui sono stato impegnato, passo dopo passo, sin dal mio insediamento in Consiglio regionale nell'estate 2016, con costanti contatti, quasi settimanali, con responsabili, funzionari e tecnici dell’Anas, che ringrazio per la loro pazienza, disponibilità e professionalità».