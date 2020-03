Coronavirus, si rafforzano le prescrizioni anche da parte della Diocesi

Si rafforzano le prescrizioni – per il contrasto al possibile dilagare del contagio da Coronavirus Covid-19, da parte della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti a seguito della Conferenza Episcopale Pugliese svoltasi a Bitonto nella giornata di ieri alla presenza di tutti i Vescovi delle Diocesi di Puglia

Nelle ultime ore, infatti, persino la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) era intervenuta confermando lo stop a tutte le celebrazioni eucaristiche.

Come da comunicazione della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti S.E. il Vescovo, Giovanni Ricchiuti, ha disposto nuove prescrizioni.

Non saranno infatti celebrate Sante Messe, festive e feriali, con Ia partecipazione del popolo. I presbiteri potranno celebrare l'Eucaristia in privato, in chiesa e rigorosamente a porte chiuse, invitando i fedeli a pregare personalmente o in famiglia, meditando la Parola di Dio. Per quanto è possibile, le chiese rimarranno aperte per la preghiera personale, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Stop anche per la celebrazione di esequie in Chiesa: le salme dei defunti verranno infatti benedette direttamente presso i cimiteri comunali con le preghiere rituali dell'Ultima raccomandazione e commiato

Saranno inoltre sospese tutte le feste patronali, le processioni, le stazioni quaresimali e qualsiasi altra manifestazione religiosa.

Confermata, inoltre, la sospensione di tutte le attività pastorali e formative, a livello parrocchiale, zonale e diocesano (incontri di catechismo, di oratorio, di associazioni), svolte in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.