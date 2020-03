Sospesi tutti i mercati di Altamura

Disposta, con ordinanza sindacale n. 16 dell’11/03/2020, la sospensione di tutti i mercatini rionali giornalieri (via Rovereto, piazza Matteotti, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia, via Cimitero-mercato dei fiori) e del mercato del sabato, fino al 3 aprile, in attuazione delle misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A comunicarlo, in una nota, è l'ufficio stampa del comune di Altamura.

La sospensione, con effetto immediato, avrà durata almeno fino al prossimo 3 aprile