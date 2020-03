Al via il servizio di consegna a domicilio della spesa

Limitare al minimo gli spostamenti, per agevolare chi è impossibilitato ad uscire anche solo per necessità, per contribuire al regolare svolgimento dell’attività degli esercizi di vicinato.

Questo è lo scopo che la Rete Imprese Italia Altamura (Confesercenti - Angelo Caggiano, Confcommercio- Tonia Massaro, CNA- Giuseppe Pascale, Confartigianato- Angela Miglionico) intende perseguire con un servizio di consegna a domicilio della spesa nel territorio di Altamura.

Le attività interessate possono registrarsi, inviando una mail all’indirizzo altamuraconsegneadomicilio@gmail.com contenente le seguenti informazioni:

Denominazione dell’attività

Indirizzo

Recapito telefonico

Categoria merceologica (ad esempio macelleria, ortofrutta, prodotti ittici, alimentari, panificio, tabacchi, giornalai, ferramenta, latteria, ecc.)

L’elenco sarà costantemente aggiornato e pubblicato sul sito web e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Altamura.