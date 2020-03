Coronavirus, firmati in Puglia primi accordi a sostegno di lavoratori e aziende artigiane

Sono stati sottoscritti già all’inizio di questa settimana in provincia di Bari e di Foggia i primi accordi sindacali finalizzati a consentire, alle aziende pugliesi in crisi a causa dell’emergenza sanitaria in atto, di fornire un sostegno al reddito ai propri lavoratori in sospensione