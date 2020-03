Rete di Solidarietà, l'appello del sindaco Melodia

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il sindaco di Altamura - Rosa Melodia - sta attivando una Rete di Solidarietà, per sostenere le persone più fragili.

Le cittadine, i cittadine, gli esercizi commerciali e le farmacie potranno donare beni di prima necessità: viveri, farmaci, prodotti per l’igiene personale e consegnarli alla sede della Protezione Civile in via del Mandorlo 21 dalle 8:00 alle 13:00 dalle 16:00 alle 22:00.

In alternativa saranno gli stessi volontari a ritirare personalmente le donazioni.

Per informazioni contattare il numero 080/3165191.