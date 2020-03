Parte il servizio “La tua spesa a domicilio”

L’Amministrazione Comunale della Città di Altamura e la Rete Imprese Italia - Altamura (Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato), promuovono lo svolgimento del servizio di consegna a domicilio della spesa nel territorio di Altamura.

L'iniziativa, recependo i diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, ha lo scopo di limitare al minimo gli spostamenti dei cittadini ed agevolare le attività degli esercizi commerciali di vicinato.



È stata predisposta una piattaforma web per consentire ai cittadini impossibilitati ad uscire di casa anche solo per necessità di richiedere la consegna a domicilio della spesa o di altri beni necessari.



I cittadini che intendono usufruire del servizio possono farlo chiamando direttamente gli esercenti indicati nella lista presente sulla piattaforma.

Gli esercenti che aderiranno all'iniziativa, potranno registrarsi liberamente sulla piattaforma e offrire il servizio di domiciliazione su chiamata diretta.

Il servizio è gratuito senza costi a carico dei cittadini. Le ordinazioni devono comprendere un minimo di spesa di 5.00 euro.