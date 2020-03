Coronavirus, gli aggiornamenti dal comune di Altamura

Ad Altamura sono 3 i casi positivi (escluso il 96enne deceduto).

Sono stati ricostruiti i contatti stretti delle persone risultate positive, inseriti in appositi elenchi.

La Polizia Metropolitana, a seguito di una richiesta del sindaco di Altamura al Prefetto di Bari, coadiuverà i controlli della Polizia Locale e dei Carabinieri.

Il sindaco Melodia ha richiesto al Prefetto di Bari l'ausilio della Polizia Metropolitana per affiancare Polizia Locale e Carabinieri nei controlli. Inoltre, sta attenzionando con il Coc (Centro Operativo Comunale) quanto accade all'Ospedale della Murgia in cui sono presenti altri casi positivi che non riguardano concittadini altamurani, ma la cui situazione necessita di un monitoraggio costante.

L'invito è quello di rimanere a casa e di rispettare le disposizioni in attivo ed il lavoro delle istituzioni.