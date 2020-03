San Giuseppe, vietata l'accensione di falò

Il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, non ha autorizzato i tradizionali falò nei diversi quartieri, previsti per oggi 19 marzo, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe. L'accensione è vietata.

Si tratta di una misura imprescindibile perché gli assembramenti devono essere categoricamente evitati, così come previsto dal DPCM. È necessario contenere, il più possibile, il contagio da virus COVID-19 e non creare situazioni di pericolo in un momento in cui le forze dell'ordine ed il personale sanitario sono impegnati in attività molto più importanti per la comunità.

È bene ricordare che Polizia Metropolitana, Polizia Locale e Carabinieri controllano costantemente il territorio.

In caso di inosservanza, scatteranno le sanzioni penali e amministrative previste dal DPCM dell’8 marzo 2020.