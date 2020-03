Coronavirus, stabilimenti produttivi Natuzzi chiusi fino al 3 aprile

A partire da domani, lunedì 23 marzo, tutti gli stabilimenti della Natuzzi Spa di Matera Iesce 1, Santeramo Iesce, Laterza, Laboratorio di Metodologia Industriale e F&E saranno chiusi sino al prossimo 3 aprile.

A comunicarlo è il dott. Michele Onorato, Chief Human Resources & Organization Officer della Natuzzi Spa.



La comunicazione si è resa necessaria a seguito non solo del nuovo Dpcm ma anche della di una nota, inviata all’azienda in data odierna, da parte delle segreterie FENEAL, FILCA e FILLEA di Puglia e Basilicata, che richiedevano la chiusura degli opifici del gruppo, leader mondiale nella produzione di mobili imbottiti con sede a Santeramo in Colle.

Uniche eccezioni alle chiusure degli opifici le attività di ricevimento pelle - che avverrà presso lo stabilimento di Laterza entro domani – per il quale l’azienda contatterà esclusivamente il personale strettamente necessario (massimo 3/4 persone).

Entro martedì 24 marzo, invece, saranno completate nei due turni a smaltimento tutte le attività di spedizione e ricevimento delle merci viaggianti presso il Magazzino Logistico di Matera La Martella.

La Natuzzi ha poi segnalato che un lavoratore afferente al sito produttivo di Laterza (TA), lo scorso 21 marzo 2020 ha comunicato la sua positività al virus Covid-19, cui poi è seguita l’informativa che l’azienda ha provveduto a comunicare alle Competenti Sedi ASL di Puglia e Basilicata che si sono attivate per garantire i relativi protocolli sanitari del personale già posto in quarantena.