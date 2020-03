Pass Laureati 2020: attiva la procedura telematica

A partire dallo scorso 20 marzo è attiva la procedura telematica di Pass Laureati 2020.

In continuità con le precedenti edizione dell'Avviso pubblico della Regione Puglia, Pass Laureati 2020 sostiene l'innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria o equivalente.

Regione Puglia sostiene così i giovani laureati pugliesi che vogliono frequentando un Master post lauream in Italia o all'estero, finanziandolo totalmente o parzialmente con voucher formativi.

Obiettivo dell'intervento è l'acquisizione da parte dei partecipanti di un lavoro, anche autonomo, entro sei mesi dalla fine del percorso.



CHI PUO USUFRUIRNE



Possono usufruire i neolaureati nati successivamente al 31/12/1983 che:

- risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia da almeno 2 anni, oppure nati in uno dei Comuni pugliesi che abbiano trasferito la propria residenza in un altro Comune d'Italia da non più di 5 anni;

- siano in possesso almeno del diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni di corso o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. Nel caso di laurea conseguita all'estero, il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia;

- non abbiano già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio post lauream erogate dalla Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull'Asse IV - Capitale Umano del P.O. Puglia 2007/2013 o sugli Avvisi pubblici N. 3/FSE/2017 e N. 3/FSE/2018 "Pass Laureati" finanziati con le risorse del P.O.R. PUGLIA FSE-FESR 2014-2020;

- abbiano un reddito familiare non superiore ad 30.000,00 Euro individuato esclusivamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza.





COSA FINANZIA



La Regione riconosce ai beneficiari un voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione e polizza fideiussoria; in aggiunta, a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, assegna l'ulteriore sovvenzione determinata sulla base di opzioni di semplificazione dei costi e secondo i massimali dettagliatamente indicati nell'Avviso pubblico, ovvero a costi reali secondo il massimale di seguito indicato per i Master in Paesi Extra UE.

Per quanto concerne il costo di iscrizione sarà riconosciuto per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e Città del Vaticano), il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 7.500,00 mentre per i percorsi formativi svolti all'estero, il costo reale sino ad una concorrenza massima di € 10.000,00.

Le domande, esenti da bollo, dovranno essere redatte ed inoltrate, a pena di esclusione, solo attraverso la procedura online nella Sezione Formazione Professionale sul portale Sistema Puglia dal 20/03/2020 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) e sino a esaurimento delle risorse disponibili, salvo integrazioni finanziarie.

È previsto un periodo di temporanea sospensione per l’invio delle domande determinato dalla pausa estiva dall'1/08 al 31/08 e dalle festività di fine anno dall'8/12 all'8/01, per tutto il periodo di validità dell’avviso.

È possibile inoltrare una sola domanda di candidatura per un solo percorso formativo per persona.





LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il candidato, nella fase di compilazione dell’istanza, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, allegare la seguente documentazione in formato .pdf:

autocertificazione attestante i requisiti indicati ai punti 1 e 3 dell'Avviso pubblico, secondo il modello allegato all'Avviso;

autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato, sul modello allegato all'Avviso;

brochure ufficiale del Master scelto (o altro documento equivalente), rilasciato dall'Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (ore didattica frontale, ore stage o tirocinio, ore online, materie, numero di Crediti Formativi Universitari CFU, numero di edizioni, costo);

dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master attestante la coerenza dello stesso con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia (solo per i Master dichiarati, da parte del candidato all’interno dell’istanza, coerenti con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia);

dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del Master circa il possesso dei requisiti ad esso richiesti (solo per i Master di tipologia c), sul modello allegato all'Avviso pubblico.

Per tutti i documenti redatti in lingua straniera è obbligatorio produrre anche la traduzione degli stessi.