Questa notte il cambio dell'ora

Questa notte torna l’ora legale. Nella notte tra sabato e domenica, le lancette dell’orologio dovranno essere tirate avanti di un’ora, esattamente dalle 2 alle 3. Per quanto riguarda gli smartphone, state tranquilli, l’ora verrà aggiornata automaticamente. Per quanto possa essere strano in questo momento, come ben sappiamo, si dormirà un’ora in meno rispetto alla routine e avere un’ora in più di luce la sera.

Tale procedura, adottata a partire dagli anni '60 e messa in dubbio negli ultimi anni dal Parlamento Europeo, permette, secondo Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, un minor consumo di energia.