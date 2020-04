Le Pro Loco pugliesi donano sei ventilatori polmonari agli ospedali Covid-19 della Regione

L'Unpli Puglia sposa la causa della sanità italiana, che non è mai stata sotto pressione come in questo periodo, e porta a termine una iniziativa di solidarietà davvero lodevole.

Le Pro Loco della nostra regione - tra cui quella terlizzese, presieduta da Franco Dello Russo - infatti si sono attivate per una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di sei ventilatori polmonari da donare agli ospedali pugliesi dedicati alla cura del Covid-19. I macchinari stamattina saranno consegnati nella sede della Protezione Civile pugliese, a Modugno, alla presenza delle istituzioni e delle autorità.

“Ancora una volta la sensibilità, la generosità, la solidarietà delle Pro Loco di Puglia si sono viste e concretizzate in modo tangibile”, commenta il presidente della Unpli Pro Loco Puglia Rocco Lauciello, soddisfatto dell'esito del fund-raising, che in pochissimi giorni ha raggiunto una somma tale da poter acquisire un respiratore per ognuno dei sei ospedali.

“Tutto ciò è stato possibile anche e soprattutto grazie alla consolidata ed efficace sinergia con il Consiglio regionale della Puglia e dunque, con il presidente Mario Loizzo”, aggiunge Lauciello. “I ventilatori saranno consegnati ai centri Covid-19 istituiti dalla Regione Puglia attraverso la Protezione Civile regionale”.

“Una raccolta fondi alla quale i presidenti delle Pro Loco Unpli di Puglia, i membri dei consigli direttivi, i Soci, i volontari hanno risposto con un moto di solidarietà e con un cuore enormi. Un gesto che contribuirà, nel nostro piccolo, a salvare delle vite in questo periodo storico pesante e duro. Con questi sei ventilatori polmonari, uno per ogni ospedale Covid-19 di Puglia, riusciamo ad abbracciare in modo figurato tutto il territorio regionale affinché tutti possano sentire la vicinanza e l’affetto della famiglia delle Pro Loco Unpli di Puglia”, conclude il presidente Lauciello.

"Legittima, immensa soddisfazione anche della Pro Loco Unpli di Terlizzi", evidenzia il presidente Franco Dello Russo, "per aver contribuito a sostenere il servizio sanitario nazionale con la donazione di presidi sanitari indispensabili a fronteggiare la grave emergenza in atto. Un sentito ringraziamento - aggiunge Dello Russo - va rivolto al responsabile Area Manager Puglia e Basilicata della MedicAir, Michele Lagioia per aver assicurato la tempestiva disponibilità dei ventilatori richiesti dall'Unpli Puglia".



La raccolta fondi è ancora attiva. Ecco gli estremi per donare:

CAUSALE Raccolta fondi UNPLI Puglia – emergenza COVID-19

N. CONTO CORRENTE 1000/00145246

INTESTATO A UNPLI PUGLIA

IBAN IT59Y0306909606100000145246

BANCA Intesa Sanpaolo S.P.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 Milano 20121