Emergenza alimentare, due imprenditori altamurani donano alla Caritas kit per 200 famiglie

#nessunodeverestareindietro

Con questo hashtag,coniato per l’occasione, due imprenditori locali danno voce alla beneficenza.

È il caso di Feliciano Stella, 27 anni e Tonino Continisio, 64 anni, rispettivamente agente commerciale e amministrativo del “Pastificio L’Antico Granaio” (produttore di pasta e selezionatore di prodotti tipici) e il commerciante di “Tonino Continisio Ortofrutta” (prodotti ortofrutticoli) che, prendendo alla lettera il significato concreto di questo concetto, hanno deciso di metterci la “faccia” e impegnarsi in prima persona per per aiutare la gente meno fortunata di Altamura.

Data l’emergenza sanitaria e l’attuale situazione economica, i due imprenditori altamurani doneranno kit alimentari alla Caritas di Altamura (smistamento presso la Chiesa Sant’Agostino) per 200 famiglie contenenti pasta, legumi, ortaggi e frutta.

La volontà dei due imprenditori è quella di essere vicini alla comunità altamurana, soprattutto con sostegni alimentari, attraverso un progetto che prenderà avvio quest’oggi - lunedì 6 aprile - e che continuerà anche nelle prossime settimane.

L’esempio di Feliciano e Tonino può e deve essere di stimolo a tutta la città ma soprattutto ad altri produttori e commercianti che potrebbero emularli.

Un sentito ringraziamento la comunità altamurana lo fa anche ai tanti altri imprenditori locali che prontamente si sono attivati per donare e far fronte – ognuno nei limiti delle proprie disponibilità - a questa emergenza.

«Ora – affermano i due imprenditori altamurani - è il tempo di dimostrare coraggio, forza e soprattutto unione. Solo insieme possiamo farcela! Nessuno deve rimanere indietro. Vi siamo vicini».