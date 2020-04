Coronavirus, arrivate nuove forniture di dispositivi di protezione alla Protezione civile regionale

Sono arrivati in Puglia, nella giornata di ieri, sabato 4 aprile, un nuovo carico di dispositivi di protezione.

A darne comunicazione è il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario.

Con un volo operato dall'Aviazione dell'Esercito sono infatti arrivati all'aeroporto di Palese 68mila bende monovelo Montrasio (NON DPI), 57mila mascherine chirurgiche, 46.400 mascherine tipo FFP2-3-KN95.

«Il materiale – si legge nella nota della Regione Puglia - è stato trasportato con i mezzi dell’Esercito Italiano ai depositi per l’immediato inoltro al sistema sanitario e di protezione civile regionale».



Con un'altra spedizione sono inoltre arrivati in Puglia anche 5 ventilatori per terapia intensiva.