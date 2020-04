Coronavirus, Lopalco: «Positivi risultati in Puglia dall'uso di farmaci sperimentali e test rapidi»

«Siamo in contatto, abbastanza frequente, con gli infettivologi che ci confermano quello che è stato osservato anche nelle altre regioni, in particolare sul Tocilzumab, il più usato in Puglia, e cioè un effetto positivo soprattutto su un gruppo di pazienti selezionati e in un certo momento della malattia».

A dichiararlo a Repubblica Bari è Pierluigi Lopalco, docente ordinario di Igiene all'Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia.

Lopalco quindi fa il punto sull'utilizzo di farmaci sperimentali contro il covid-19 (coronavirus) qui in Puglia.

«Il Tocilzumab, di solito, viene utilizzato contro l'artrite reumatoide. Ovviamente al momento si tratta di una fase sperimentale».

«L'altro farmaco che comunque si utilizza - aggiunge Lopalco a Repubblica - è la combinazione di clorochina, un antimalarico, e la azitromicina. Anche quello nelle fasi iniziali della malattia dà dei buoni risultati».



Come ricorda infatti l’epidemiologo in Puglia, infatti, si sta realizzando un'altra sperimentazione e cioè quella dei test rapidi sierologici o immunologici, sia all'istituto oncologico 'Giovanni Paolo II', sia a pazienti che a operatori sanitari, che al Policlinico di Bari, per individuare gli anticorpi alla malattia. «Si sta proseguendo – commenta ancora Lopalco - i test funzionano».



«Saranno effettuati anche su altri gruppi di popolazione - preannuncia - come per esempio gli operatori del 118. In parallelo i due grossi ospedali Policlinico di Bari e di Foggia partono con test sierologici diversi, quelli che si fanno in laboratorio con prelievo di sangue. Andiamo avanti per valutare. Questi test non servono in questo momento dell'epidemia - precisa - saranno utili dopo. Per cui è giusto che adesso vengano sperimentati. Sono test che funzionano bene nell'individuare gli anticorpi, soprattutto in soggetti quanto più ci si allontani dall'infezione».



Gli anticorpi infatti 'maturano' dopo. «Resta fermo - conclude - che l'unico modo per fare diagnosi e terapia purtroppo è il tampone ma questi test sono utili per fare indagini sierologiche».