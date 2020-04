Esercizi commerciali chiusi a Pasqua e Pasquetta

Con l'ordinanza sindacale n.21 del 6 aprile 2020 il sindaco di Altamura ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante) nelle giornate di domenica 12 (Pasqua) e lunedì 13 aprile (Pasquetta).

Si ricorda inoltre che resta sospesa l’attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati rionali giornalieri ubicati nelle seguenti aree: via Rovereto, Piazza Matteotti, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia, via Cimitero (mercato dei fiori).

Restano ancora sospese le attività commerciali, di vendita di cibi e bevande con apparecchi automatici self service h24 presenti sul territorio comunale ed il complesso cimiteriale.

Sempre consentito il servizio di consegna a domicilio.