Buoni spesa, domande entro domani

Si ricorda che fino a giovedì 9 aprile alle 22:00 sarà possibile richiedere al Comune di Altamura i buoni spesa Covid-19, per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

Requisiti

Residenza , dimora abituale o permanenza nel Comune di Altamura a causa del divieto di allontanamento;

, o permanenza a causa del divieto di allontanamento; non essere beneficiari di alcun altro contributo pubblico di sostegno al reddito per importi mensili superiori a 500 euro ;

per importi mensili ; di non beneficiare di altri istituti previdenziali: cassa integrazione ordinaria, Naspi , pensioni di vecchiaia , sociali o di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati , altre indennità speciali connesse al emergenza Coronavirus alla data dell’8 marzo 2020;

di altri istituti previdenziali: ordinaria, , appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti abbiano percepito , a partire dall’8 marzo, redditi da lavoro autonomo, dipendente, occasionale, pensione o reddito di cittadinanza , fino a 100 euro per ciascun componente. Per esempio:

- 100 euro per famiglie con 1 componente

- 200 euro per famiglie con 2 componenti

- 300 euro per famiglie con 3 componenti

- e così di seguito ...

i cui componenti , a partire , Per esempio: - per famiglie con - per famiglie con - per famiglie con - appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti siano percettori di reddito da lavoro dipendente presso aziende che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, non avendo maturato alcuna retribuzione a partire dall’8 marzo 2020 ;

dipendente presso aziende che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, ; essere in possesso al 31 marzo di una liquidità disponibile su CC bancario o postale non superiore:

- a 2.500 euro per famiglie con 1 componente

- a 3.500 euro per famiglie con 2 componenti

- a 4.500 euro per famiglie con 3 componenti

- a 5.500 euro per famiglie con 4 componenti

- a 6.500 euro per famiglie con 5 o più componenti.

Importo del buono spesa

I Buoni Spesa sono erogati una tantum per importi fino a 100 euro per ogni componente del nucleo familiare fino a un massimo di 500 euro per l’intero nucleo familiare.

Come fare domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla pagina web del Comune alla sezione “Buoni Spesa - Covid 19”. Volontari saranno a disposizione per aiutare i cittadini a compilare la domanda online.

Erogazione buoni

I buoni spesa, di 10 euro cadauno, saranno nominativi, non cedibili e spendibili negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Verranno consegnati ai beneficiari presso i vari sportelli di distribuzione che saranno istituiti

Termini

Le domande dovranno essere inviate per via telematica dal sito del Comune di Altamura entro le 22.00 di giovedì 9 aprile 2020. L’erogazione dei buoni spesa avverrà a conclusione della verifica delle domande

AVVERTENZA: per chi non dispone di un indirizzo mail proprio può inserire la seguente mail altamurabuoni@gmail.com