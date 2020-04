Emergenza Coronavirus, Governo orientato verso il prolungamento delle misure per altri 14 giorni

Con buona probabilità il Governo disporrà un prolungamento delle misure restrittive e di isolamento per altri 14 giorni.

Lo apprende l’agenzia stampa Ansa da fonti qualificate.

Le misure, inoltre, potrebbero protrarsi però almeno fino al 2 maggio, visto le concomitanti festività del 1 maggio.

Attualmente in fase di discussione l'eventualità che, dopo Pasqua, possano riaprire alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure di distanziamento.

Il premier Conte, a quanto si apprende, alle ore 16:00 dovrebbe incontrare i sindacati Cgil, Cisl e Uil per discutere le misure di contenimento da mettere in campo per le attività produttive dopo il 13 aprile.