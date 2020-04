Buoni spesa, tutto pronto per la distribuzione

Tutto pronto per la distribuzione dei buoni spesa.

A darne comunicazione è il comune di Altamura in una nota



I cittadini che hanno ricevuto un istruttoria positiva potranno recarsi per il ritiro dei buoni pasto presso n. 6 postazioni destinate al rilascio ubicate presso:

▪️1 Postazione municipio ingresso p.zza Municipio n. 17 p.t. lato Ufficio protocollo

▪️2 postazione municipio ingresso p.zza Municipio n.20 p.t. lato Servizio Cultura

▪️3 Postazione Centro Anziani “Simone Viti Maino” p.t. Ingresso Viale Martiri

▪️4 postazione Piazza Repubblica Ingresso p.t. Servizio Urbanistica

▪️5 postazione Piazza Repubblica Ingresso PRO LOCO

▪️6 postazione Sede SUAP Municipio ingresso p.t. Via Pasquale CASO

--

I cittadini aventi diritto che hanno fatto domanda devono fare riferimento al numero di pratica, che hanno ricevuto al momento della domanda, che devono controllare negli elenchi reperibili a questo link:

http://www.comune.altamura.ba.it/…/al…/AVVISO_Postazioni.pdf

Nell'elenco è indicata la lettera alfabetica del cognome per agevolare l’individuazione dell’elenco in cui si trovano e la postazione in cui devono recarsi per il ritiro dei buoni spesa.



I blocchetti saranno rilasciati previa esibizione di un documento di identità da parte di chi ha redatto la domanda di fruizione. Non è consentita la delega al ritiro da parte di altri.



Si prega vivamente di evitare assembramenti e di attendere il proprio turno tenendo la distanza di almeno un metro al fine di evitare possibilità di contagio.



I Cittadini che hanno ricevuto il diniego delle loro istanze sono state informati telefonicamente per cui sono pregati di non intralciare le operazioni di rilascio.



I beneficiari dovranno recarsi alle sedi indicate seguendo gli orari di seguito indicati:

1 turno mattinata del 10.4.2020 dalle 10,00 alle 14,00

▪️1 postazione dalle 10,00 alle 12 i primi 50 come da elenco

dalle 12,00 alle 14,00 altri 50 come da elenco

▪️2 postazione dalle 10,00 alle 12 i primi 50 come da elenco dalle 12,00 alle 14,00 altri 50 come da elenco

▪️3 postazione dalla 10,00 alle 12 i primi 50 come da elenco dalle 12,00 alle 14, 00 altri 50 come da elenco

▪️4 postazione dalla 10,00 alle 12 i primi 50 come da elenco dalle 12,00 alle 14,00 altri 50 come da elenco

▪️5 postazione dalla 10,00 alle 12 i primi 50 come da elenco dalle 12,00 alle 14,00 altri 50 come da elenco

▪️6 postazione dalla 10,00 alle 12 i primi 50 come da elenco dalle 12,00 alle 14,00 altri 50 come da elenco



i successivi turni ed elenchi di beneficiari saranno comunicati nella tarda mattinata di oggi (venerdì 10.4.2020) sul sito del Comune.