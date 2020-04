Intensificati i controlli per Pasqua e Pasquetta

Per i giorni di Pasqua e di Pasquetta il sindaco di Altamura Rosa Melodia ha già annunciato l'attivazione della sorveglianza e dei controlli delle Forze dell'Ordine ai varchi di entrata ed uscita del centro abitato.

Con un'ordinanza contingibile ed urgente dettata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, inoltre, il sindaco di Cassano Murge Maria Pia Di Medio, ha disposto la chiusura di tutte le strade comunali di accesso alla Foresta Mercadante.

Il sindaco di Altamura a questo proposito ha rivolto un appello alle concittadine ed ai concittadini altamurani.

“Vi invito - si legge in una nota pervenuta in Redazione - a non uscire da Altamura per raggiungere le seconde case nel week end di Pasqua. Evitate di organizzarvi in gruppi anche per restare a casa. Evitate gli incontri, per far sì che aumentino i guariti e non i casi positivi al Covid-19. Mi appello a voi, concittadine ed ai concittadini altamurani che siete capaci di qualsiasi sacrificio, come racconta la storia millenaria di questa città”.