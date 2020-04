​“È’ il momento di fare squadra”, al via un'iniziativa di supporto ai più bisognosi

“È’ il momento di fare squadra”, questo il nome della splendida iniziativa della Team Altamura per aiutare le famiglie meno abbienti in questo brutto periodo.

Promossa attraverso i canali social del club, la proposta di raccogliere e consegnare beni di prima necessità per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto: “La risposta di sponsor, amici, tifosi e donatori non si è fatta attendere - ci spiega il Presidente Michele Calia – sono arrivati, dopo pochissime ore, derrate alimentari e prodotti per l'igiene. Sono già state recapitate varie consegne presso i centri di raccolta San Giovanni Bosco, San Lorenzo, Sacro Cuore, Sant'Agostino, San Michele.”

Oltre a consegnare beni alimentari, la Team Altamura organizza una raccolta fondi per consentire l’acquisto di buoni spesa – “Invitiamo chiunque voglia partecipare a donare in base alle proprie possibilità per sostenere i nostri concittadini in difficoltà” - continua Michele Calia.

Modalità di partecipazione:

Bonifico Bancario intestato a ASD Team Altamura

Causale Obbligatoria: Donazione Emergenza COVID19 per Altamura

Iban: IT46 B053 8541 3340 0000 0000 760

“Continua senza sosta il nostro nuovo campionato, l'obiettivo stagionale però è cambiato: dobbiamo necessariamente continuare a rifornire i punti di raccolta e riuscire a garantire il nostro apporto fino alla fine di questa maledetta emergenza.

È davvero dura, ma questa dura vicenda ci ha fatto capire sostanzialmente due cose: Altamura ha tanto bisogno di aiuto, gli Altamurani hanno un cuore grandissimo.

Tanti amici, sponsor, donatori, tifosi e gente comune continuano a donare tutti i giorni, siamo davvero grati per questa grande mano. Non vogliamo fermarci!” si legge in una nota societaria.

“L’iniziativa - ci spiega Michele Calia – è nata perché ci sentivamo in dovere di dare il nostro contributo, la speranza è quella di tornare il prima possibile alla normalità”

È il momento di fare squadra.