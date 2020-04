Coronavirus, il Consorzio del Pane di Altamura DOP si mobilita con gesti di solidarietà

Il Coronavirus sta colpendo pesantemente anche la comunità murgiana e Altamura. Molte sono le famiglie in difficoltà. Luigi Picerno, Presidente del Consorzio per la valorizzazione e la tutela del Pane di Altamura DOP comunica che anche gli operatori della filiera del Pane DOP (agricoltori, molitori e panificatori) hanno dato il loro contributo in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale con gesti di solidarietà verso coloro che sono in difficoltà.

Molte sono state le donazioni alla Caritas, alla rete "Altamura Solidale" e agli ospedali con forniture di dispositivi sanitari e di protezione individuale.