Attività agricola. La Regione dice "si" a imprenditori e lavoratori. Attività vietata per hobbisti

Vietata l’attività di manutenzione su fondi e poderi agricoli da parte degli “hobbisti”.

A confermarlo è il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia in una nota di riscontro all’Anci Puglia.

In una lettera inviata – lo scorso 11 aprile - al Governatore Michele Emiliano e per conoscenza, alle Prefetture pugliesi, il presidente Anci Puglia Domenico Vitto, aveva chiesto una nota di chiarimento urgente da parte della Regione, in cui venisse esplicitato che l'effettuazione dei lavori agricoli "indifferibili", potesse essere ammessa su tutto il territorio regionale e consentita sia agli agricoltori (legittimati a tali spostamenti per motivi di lavoro), sia ai proprietari o conduttori di terreni o giardini al fine di consentire, in condizioni di sicurezza, la pubblica utilità della attività della piccola agricoltura ed evitare l'abbandono delle terre.

Nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento regionale Agricoltura aveva inviato una nota alle Prefetture, successivamente diramata ai sindaci e alle forze dell’ordine, circa la possibilità per agricoltori pugliesi di recarsi in campagna per svolgere i necessari lavori agricoli, in quanto “attività indifferibili”.

Con la nota di riscontro, invece, il direttore del Dipartimento regionale – il prof. Gianluca Nardone – ha precisato che gli spostamenti per le manutenzioni a fondi e poderi sono ammesse, almeno fino a nuovo Decreto, solo a imprenditori e lavoratori agricoli.Esclusi di conseguenza chi, come gli hobbisti, non rientrando in queste categorie, si sposterebbero a proprio rischio con la possibilità di sanzioni in caso di controllo.