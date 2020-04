Coronavirus, disposta chiusura attività commerciali per altre domeniche e per le prossime festività

Disposte altre misure preventive al possibile contagio da Coronavirus.

Con ordinanza n. 22 di quest’oggi, 14 aprile, il sindaco di Altamura – Rosa Melodia – ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), nelle giornate di:

domenica 19 aprile;

sabato 25 aprile;

domenica 26 aprile;

venerdì 1 maggio;

domenica 3 maggio.

Resterà sempre consentito lo svolgimento del servizio di consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Con la stessa ordinanza il sindaco ha rinnovato l’ordine di: