Sostegno canoni di locazione 2018, liquidati i contributi regionali ai comuni pugliesi

Sono stati liquidati, da parte della Regione, i fondi assegnati ai Comuni pugliesi per i contributi integrativi relativi all'annualità 2018, destinati al pagamento dei canoni di locazione in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio economico.

In particolare, per la predetta annualità, la Giunta regionale aveva deciso di mettere a disposizione dei Comuni maggiori risorse rispetto al passato, destinando ai contributi per gli affitti non solo gli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale appositamente istituito (previsto dalla legge n. 431/1998), ma anche le economie nella disponibilità della Regione rivenienti dal “fondo morosità incolpevole” relativo agli anni 2014-2018, oltre a quelle già nella disponibilità degli Enti locali relative al medesimo fondo.

Ora, a seguito dei bandi espletati dai singoli Comuni per l’individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi, la Regione è potuta passare alla concreta liquidazione agli Enti locali interessati delle risorse assegnate, sulla base del fabbisogno documentato.

Per il comune di Altamura la Regione Puglia ha messo a disposizione 307.121,70€. A questa somma va aggiunto il cofinanziamento comunale e somme del fondo di morosità incolpevole già nelle disponibilità delle casse comunali. In totale, per il sostegno ai canoni di locazione, saranno a disposizione 349.027,29 €.

«Si tratta – commenta il consigliere regionale Enzo Colonna - di circa 24 milioni di euro tra fondi statali e risorse regionali. Per quanto riguarda l'annualità 2019 del fondo ordinario sugli affitti, invece, è già partita una interlocuzione con il Ministero. In particolare, nel corso della videoconferenza svoltasi venerdì scorso, sono state comunicate le risorse statali a disposizione».

«La Regione Puglia - continua Colonna - ha proposto e richiesto la istituzione di un fondo speciale nazionale per il sostegno ai canoni di locazione, da destinare (al di fuori dei vincoli attualmente previsti dalla legislazione statale) a chi versi in condizioni di particolare difficoltà a causa dell’emergenza socio-economica dovuta all’epidemia in corso. Questa proposta, per il momento, non ha trovato accoglimento a livello centrale. La Regione è intanto impegnata ad accelerare i procedimenti per l’erogazione del contributo affitti relativo all’annualità 2019 per cui si è in attesa del trasferimento dei fondi statali che si aggiungeranno a quelli regionali, con l’obiettivo di concludere la procedura ben prima rispetto alle ordinarie tempistiche».