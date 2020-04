Buoni spesa, domani terzo giorno di consegna

Per chi non ha potuto ritirare i Buoni spesa nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile, potrà farlo nella giornata di domani Mercoledì 15 aprile dalle 9,00 alle 13,00 a scaglioni per turni in base all'ordine alfabetico del proprio Cognome.

A comunicarlo è il comune di Altamura raccomandando la massima puntualità in base agli orari indicati.

Le persone che, pur avendo presentato la domanda, non hanno copia della stessa (non potendo quindi risalire al numero di pratica), può presentarsi comunque presso le postazioni per il ritiro purché munito di documento di identità in corso di validità.

Si ricorda che non è consentita alcuna delega al ritiro.

INIZIALI COGNOMI ORARI LUOGO DOVE ENTRARE A – B – D Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Municipio – ingresso p.zza Municipio n. 17 piano terra, lato Ufficio protocollo C Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 F – G – H – I Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Municipio – ingresso p.zza Municipio n. 20 piano terra, lato Servizio Cultura K – L Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 M Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Sportello SUAP Municipio

Ingresso piano terra via Pasquale CASO N – O – P Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 Q – R – S Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Piazza Repubblica

Ingresso piano terra Servizio Urbanistica T – U – V – Z Dalle ore 11:00 alle ore 13:00







Si prega vivamente di evitare assembramenti e di attendere il proprio turno tenendo la distanza di almeno un metro al fine di evitare possibilità di contagio.

Presso gli uffici dei Servizi Sociali (sempre in orario d’ufficio) è attivo uno sportello per eventuali reclami e/o verifiche degli esiti delle pratiche presentate.