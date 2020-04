Zootecnia, la Regione mette a disposizione 1 milione di euro per le aziende danneggiate dal Covid-19

La Regione Puglia ha stanziato un milione di euro per offrire un sostegno alle aziende zootecniche danneggiate dall’improvvisa crisi dovuta al Covid-19.

Ieri si è tenuta una riunione del “Tavolo latte” istituito dalla Regione Puglia alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore del dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone, il consigliere regionale Domenico Damascelli, e tutte le organizzazioni e le rappresentanze del mondo della trasformazione.

Il presidente Emiliano ha comunicato che, preso atto delle indicazioni ricevute, la Regione ha provveduto a stanziare in bilancio la somma di un milione di euro per offrire un sostegno alle aziende zootecniche danneggiate dall’improvvisa crisi dovuta al Covid-19. Ha anche ipotizzato lo stanziamento di una somma che offra un aiuto finanziario a quelle strutture di trasformazione che hanno dovuto ricorrere a strumenti di emergenza per stoccare i quantitativi di latte in eccesso. I provvedimenti serviranno ad evitare gravi ripercussioni economiche e finanziarie su tutti i componenti di una filiera costruita, nel tempo, per garantire la valorizzazione delle produzioni locali e saranno offerti a quelle strutture che lavorano al suo interno rispettandone tutte le componenti.

Soddisfazione, sulla decisione della Regione, è stata espressa sia da Confagricoltura Bari-Bat che da Coldiretti Puglia.



Il presidente Lacenere commenta positivamente gli esiti della riunione:

«I caseifici – dichiara Michele Lacenere, presidente di Confagricoltura Bari-Bat - che hanno mantenuto, prima e durante l’emergenza, un comportamento corretto nei confronti degli allevatori devono essere aiutati, dalla collettività, a rimanere attivi nel sistema Puglia. Questo perché rappresentano l’elemento di garanzia nei confronti di quanti non si fanno scrupoli nell’utilizzare il brand Puglia per commercializzare prodotti che poco o nulla hanno a che fare con la nostra Regione. L’aiuto concesso agli allevatori, da parte della Regione, permetterà di alleggerire il gap finanziario subito in questa fase così critica e renderà più agevole il saldo delle cifre dovute per il mese di marzo».



«Il ‘Tavolo Latte’ regionale sta individuando ogni strumento utile a dare sollievo alla filiera lattiero – casearia, riconoscendo un sostegno alle allevatori che hanno già ridotto la produzione del 20% e aiuti allo stoccaggio ai trasformatori. L’accelerata potrebbe addirittura arrivare da una Delibera di Giunta presentata ieri dal presidente della Regione Emiliano, presente al tavolo, e dal Direttore dell’Assessorato all’Agricoltura Nardone che prevede gli indennizzi agli allevatori ma va integrata con l’aiuto allo stoccaggio di cagliate congelate» - spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

«E’ evidente che gli aiuti – ribadisce il presidente Muraglia – dovranno essere dati a tutti quei caseifici che ritirano esclusivamente latte pugliese e stanno riconoscendo il giusto prezzo agli allevatori, senza unilaterali riduzioni di prezzo del latte alla stalla. Va il nostro plauso a quanti, in questo momento di difficoltà, stanno assicurando i corretti rapporti all’interno della filiera, perché le speculazioni in un momento di criticità come quello attuale a causa dell’emergenza Coronavirus sono da censurare con forza”.

Le aziende zootecniche che producono latte sono 1400, con 60.000 vacche da latte in produzione e il prezzo medio al caseificio – aggiunge Coldiretti Puglia - si aggira sui 42 centesimi/litro per una produzione lorda vendibile di comparto pari a 160 milioni di euro.

«Facciamo appello al presidente Emiliano, affinché acceleri i tempi e l’iter di approvazione dei provvedimenti in modo da dare un ristoro certo, concreto e immediato alla filiera lattiero – casearia, oltre a prevedere forme di accesso al credito agevolato per il superamento dello stato di crisi, forme di sostegno per la polverizzazione del latte e forme di promozione nella GDO per favorire la vendita di prodotto pugliese» - conclude il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni.