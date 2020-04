“Fase 2”, primi segnali di ripresa e di avvio per Bosch e Natuzzi

Primi segnali di ripresa e di avvio della “Fase 2” dell’economia pugliese.

Molte aziende, infatti, premono per ritornare a lavorare.

Tra questi due grandi aziende del territorio - Bosch e Natuzzi - che, seppur in forma ridotta, riapriranno i battenti.

Il via libera – come si legge su Repubblica Bari - per il colosso del mobile a Santeramo in Colle e per la multinazionale tedesca è arrivato al termine di un incontro in prefettura di Bari fra rappresentanti delle due aziende, Confindustria e sindacati.

Sono queste due eccezioni, considerando che sono aziende che fanno parte di due settori ancora bloccati dalle limitazioni imposte dal governo.



Lo stabilimento barese della Bosch aprirà una linea produttiva e riporterà in fabbrica 150 dipendenti.

La Natuzzi, invece, riaprirà con 100 dipendenti per mettere su il campionario dei prodotti da distribuire sul mercato estero.

«C'è stata una mediazione importante di Confindustria, grazie all'accordo con i sindacati e con il Prefetto, Antonella Bellomo, per consentire la riapertura straordinaria di queste due aziende. Sono stati presentati due progetti assolutamente validi e nel totale rispetto della sicurezza, visto che saranno garantite la distanza di un metro fra i dipendenti e regole chiare sullo scarico delle merci e la sanificazione degli ambienti. E queste due aziende producono al loro interno le mascherine protettive – commenta soddisfatto il presidente di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana.



Confindustria, però, chiede uno scatto in più e lancia la proposta di aprire al più presto anche i settori della moda e del manifatturiero. La proposta, infatti, non è stata accolta dai sindacati.

«Bisogna capire - dice Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia - se ci sono le condizioni per ripartire, ma attenendoci alle disposizioni emanate dal governo nazionale che prende decisioni sulla base di indicazioni del comitato scientifico. Non si può parlare di aperture tout court di interi settori, bisogna ragionare azienda per azienda. E soprattutto capire se il sistema attorno è pronto, come per esempio i trasporti necessari ai dipendenti per recarsi a lavoro».

Della stessa opinione è la Regione Puglia.

«Non abbiamo ancora previsto accelerazioni rispetto alla ripartenza nazionale del prossimo 4 maggio - conferma Cosimo Borraccino, assessore regionale allo Sviluppo economico - Se la task force sanitaria ci dirà che potremo anticipare alcune aperture, lo faremo». Nel frattempo la Regione si prepara ad utilizzare i famosi 450mln di euro per dare fiato all’economia.

«Il tema fondamentale è la liquidità alle imprese - spiega Borraccino - liquidità sotto forma di prestiti fino a 30 mila euro alle microimprese a tassi zero e fino a 2 milioni di euro alle medie aziende con il titolo II Covid. Ma anche attenzione alle grandi imprese con garanzie a Cassa depositi e prestiti».