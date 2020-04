Ok agli "hobbisti" anche dalla Regione Puglia. Emiliano firma l'ordinanza per gli spostamenti

Ok agli “hobbitsti” anche dalla Regione Puglia.

Finalmente, infatti, l’ente regionale è intervenuto su questa vicenda che – nelle ultime ore – aveva destato non poche polemiche.

La polemica, come si ricorderà, era scaturita a seguito della pubblicazione di una nota da parte del Dipartimento agricoltura che, nei giorni scorsi, prima aveva inviato una nota alle Prefetture, successivamente diramata ai sindaci e alle forze dell’ordine, circa la possibilità per agricoltori pugliesi di recarsi in campagna per svolgere i necessari lavori agricoli, in quanto “attività indifferibili” al pari dell'attività di imprenditori e lavoratori, salvo poi cambiare idea.

Sulla vicenda – inoltre- era intervenuta anche l’Anci Puglia chiedendo alla Regione un chiarimento.

Secondo quanto previsto dalla Regione - con un'apposita ordinanza del Presidente Michele Emiliano - è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali (esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm del 10 aprile scorso e di tutte le norme di sicurezza relativamente al contenimento del contagio da Covid 19).

Per gli “hobbisti” sarà quindi possibile recarsi per non più di una volta al giorno presso il proprio fondo. Tali interventi dovranno essere strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela dei vegetali e degli animali allevati.

Tali spostamenti saranno consentiti mediante autocertificazione che attesti il possesso della superficie agricola produttive effettivamente adibita a questi fini.