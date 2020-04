Ordinanza della Regione per la chiusura delle attività commerciali il 25-26 aprile e 1 maggio

Approvazione del Bilancio, convocato il consiglio comunale in più sedute

E' stato convocato nei giorni 24, 27, 28, 29 e 30 aprile, alle 17:00, il Consiglio comunale in sessione ordinaria di Bilancio, in più adunanze tematiche. Le riunioni - come comunica il comune di Altamura - si svolgeranno in modalità telematica mediante videoconferenza. L'Ordine del