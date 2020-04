Coronavirus, le elezioni regionali slittano in autunno. Mattarella firma il decreto

L'emergenza sanitaria ferma anche le elezioni regionali. "Non ci sono le condizioni di sicurezza per il voto in estate", aveva annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma dunque il Decreto Elezioni, con cui si slitta il voto in autunno. Nelle ultime ore, infatti, il Consiglio dei Ministri aveva appunto deliberato lo slittamento.

I Consigli Regionali di Liguria, Veneto, Campagnia e Puglia, stando alla lettera D del decreto firmato da Mattarella, subiranno una proroga di tre mesi rispetto alla scadenza ordinaria di cinque anni.

Le elezioni si potranno svolgere entro 60 giorni a partire dal nuovo termine, fissato per fine agosto. Dunque la tornata elettorale si svolgerà in un periodo che va da settembre a novembre.

Come già ricordavamo nella tornata elettorale per le regionali potrebbe svolgersi anche la consultazione referendaria legata alla riduzione del numero dei parlamentari che, come si ricorderà, era previsto per la fine di marzo 2020.

"Lo svolgimento delle elezioni richiede che sussistano condizioni di sicurezza sanitaria non solo il giorno del voto, ma anche nella fase precedente quando si raccolgono le firme per presentare le candidature e durante lo svolgimento della campagna elettorale", precisa il ministro D'Incà.

Per ora, dunque, la finestra elettorale che doveva sbocciare assieme alla primavera è rimandata in autunno. Con un occhio al Coronavirus in questi mesi: disposto, infatti, un ulteriore rinvio di tre mesi, qualora le condizioni di sicurezza sanitaria non fossero totalmente soddisfatte.

Nel frattempo, però, sul rinvio delle elezioni regionali si è registrata la presa di posizione dei quattro governatori delle regioni prossime al voto.



«Nel Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, è stato approvato - scrivono congiuntamente i governatori Michele Emiliano, Vincenzo De Luca, Giovanni Toti e Luca Zaia - un provvedimento che prevede lo slittamento del voto tra Settembre e Novembre e cancella la finestra di Luglio sulla quale erano state consultate, con esito positivo, molte delle Regioni che andranno al voto. Spiace che il Governo abbia approvato un diverso Decreto senza alcun ulteriore confronto. Ovviamente aspetteremo di leggere il testo per esprimere un compiuto giudizio che vada oltre il metodo. Ribadiamo la necessità di garantire agli elettori l'inalienabile diritto ad esprimersi nel tempo più rapido possibile, compatibilmente con l'andamento della epidemia. Pertanto, ritenendo, per quanto è possibile prevedere oggi, l'estate sia la stagione più sicura dal punto di vista epidemiologico, ribadiamo ulteriormente la necessità di allargare la finestra di voto, come da noi richiesto, al mese di Luglio. In ogni caso è comune intendimento delle nostre Regioni convocare i cittadini al voto nella prima data utile consentita dal provvedimento del Governo».