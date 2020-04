Popolare di Bari, presentato piano di ristrutturazione

Presentato, nelle ultime ore, il piano di ristrutturazione della Popolare di Bari

Secondo l'agenzia Radiocor, i commissari straordinari Antonio Blandini ed Enrico Ajello scommettono su questi punti nel Piano industriale che consegnano ai sindacati della banca.

Il piano prevede l'uscita di 900 dipendenti - senza licenziamenti - nell'arco di 5 anni, la chiusura di poco meno di 100 filiali e l'esternalizzazione di attività non strategiche.



L'Informativa dei commissari segna l'avvio della procedura sindacale per l'approvazione del Piano che dovrà necessariamente attivare il Fondo esuberi. L'accordo con i sindacati - uno dei passaggi chiave del rilancio dell'istituto - sarà poi approvato dall'assemblea che guiderà anche la trasformazione in Spa della Popolare.

Contestualmente sarà varato un aumento di capitale da 1,4 miliardi finanziato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dal Mediocredito centrale.