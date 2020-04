Emergenza alimentare, gli studenti del "Nervi-Galilei" sostengono l'iniziativa della Team Altamura

La solidarietà degli altamurani non ha limiti in questo momento critico ne ha limiti di età. A dimostrarcelo sono gli studenti dell’istituto Nervi-Galilei che non hanno perso l’occasione per aiutare le famiglie bisognose sostenendo l’iniziativa dell’ASD Team Altamura “È il momento di fare squadra”.

Abbiamo incontrato telematicamente i rappresentanti degli studenti dell’istituto Anna Giustino, Domenico Papangelo e Tommaso Lorusso: «È in un momento critico e difficile come questo che la vita mette a dura prova la nostra emotività, i nostri valori, il nostro spirito di collaborazione e noi, sia come scuola che famiglia, crediamo di aver dato il meglio in questo».

«Per il mese di Febbraio – raccontano i ragazzi spiegando il perché dell’iniziativa - era stata organizzata un'assemblea di istituto che avrebbe dato l'opportunità di riunirsi in gruppo e di poter condividere insieme una giornata di svago ma, a seguito degli avvenimenti recenti, l'idea che possa verificarsi una cosa simile, non può essere altro che una grande speranza. Abbiamo così deciso di destinare i soldi destinati alla realizzazione dell’assemblea, in totale 855,00 € - per sostenere la raccolta fondi dell'ASD Team Altamura, che da diverse settimane si sta occupando di fornire prodotti alimentari, in generose quantità, alle famiglie altamurane in difficoltà economica derivanti dalla sospensione delle attività lavorative».

"È il momento di fare squadra". Questo è il nome dell’iniziativa dell’ASD Team Altamura che, i giovani studenti dell’istituto Nervi-Galilei, hanno preso alla lettera.

«Le circostanze – spiegano ancora i ragazzi alla nostra Redazione - ci hanno impedito di portare a termine tutti gli obiettivi che avremmo voluto raggiungere, tra questi c’è sempre stato anche quello di far squadra, in qualsiasi situazione. Esserci riusciti anche a distanza e in una circostanza come questa, ci rende semplicemente pieni di orgoglio. Siamo a dir poco grati a tutti gli studenti che lo hanno reso possibile ed in particolar modo al professore Fratusco Nicola per averci affiancato in questa operazione. Speriamo che tutto vada per il meglio ma soprattutto speriamo di essere riusciti a trasmettere positività, razionalità e l’immenso valore della collaborazione».

Anche Michele Calia, Presidente dell’ASD Team Altamura, riconosce il grande valore di questo gesto.

«In questo caso, sono stati gli studenti a fare scuola. È un gesto meraviglioso, considerato che è stato fatto da ragazzi giovanissimi che troppo spesso sottovalutiamo. Ci riempie di orgoglio sapere che ad Altamura c’è tanta gente disposta ad aiutare le famiglie bisognose. Negli ultimi giorni – commenta Calia - avevamo avuto prova della grande solidarietà dimostrata da sponsor, amici e tifosi che hanno sostenuto la nostra iniziativa. Questi ragazzi poi, si sono dimostrati essere il fiore all’occhiello della nostra città e della nostra comunità».

Il club biancorosso si è posto come obiettivo quello di consegnare, presso i centri di raccolta San Giovanni Bosco, San Lorenzo, Sacro Cuore, Sant'Agostino e San Michele beni di prima necessità e di raccogliere fondi per consentire l’acquisto di buoni spesa per aiutare ancor più concretamente i cittadini in difficoltà economica.

Per chi volesse contribuire economicamente all’iniziativa può farlo inviando un bonifico all’ASD Team Altamura seguendo queste indicazioni.

Modalità di partecipazione:

Bonifico Bancario intestato a ASD Team Altamura

Causale Obbligatoria: Donazione Emergenza COVID19 per Altamura

Iban: IT46 B053 8541 3340 0000 0000 760