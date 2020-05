Chiarimenti in merito alla Fase 2 e nuova Autocertificazione

Partirà tra poche ore l'attesissima Fase 2. Una fase estremamente delicata che, come ribadito più volte e a vari livelli, fa appello prioritariamente al buon senso di ognuno. Fase 2 non vuol dire "fuori tutti" o immediato ritorno alla "normalità". Infatti, si potrà uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.

Il dpcm del 26 aprile, annunciato dal premier Conte entrerà in vigore domani e dovrebbe dare il via a buona parte delle attività produttive. Cerchiamo di rispondere alla domande più frequenti dei nostri lettori.

La nuova autocertificazione è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno ma può anche essere usata quella precedente barrando le voci non più attuali. Chi dovesse essere fermato mentre si sta recando a visitare un proprio congiunto dovrà semplicemente indicare la voce "necessità". Si legge infatti nella circolare che «il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».

La circolare chiarisce anche la definizione di congiunti: «i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate -da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti». Quindi anche fidanzati.

L’autocertificazione potrebbe non servire solo in un caso: quando si va al lavoro. Il Ministero spiega che «la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata». Dunque in tutti gli altri casi di spostamento sarà necessaria l’autocertificazione che potete anche scaricare qui.

Gli spostamenti potranno essere effettuati all'interno della Regione ma sempre e solo per motivi di lavoro, salute o necessità anche se tra questi ultimi le possibilità sono molto aumentate. Tra le necessità, ricordiamo, sono compresi gli incontri con i congiunti e anche gli spostamenti per recarsi in ogni genere di esercizio commerciale aperto: non solo supermercati, edicole e farmacie ma librerie, cartolerie, negozi per bambini, bar e ristoranti per l'asporto. Oltre che naturalmente per le attività motorie.

I dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, nei mezzi di trasporto, in tutti gli esercizi commerciali. Tranne che per i bambini sotto i sei anni e per i disabili con problemi specifici. Si potrà farne a meno solo in strada o per fare sport. Nei luoghi di lavoro valgono i protocolli aziendali. Ricordiamo che il governo ha previsto un prezzo fisso per le mascherine di € 0,50.

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. Non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.



L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.



Trovate maggiori chiarimenti sul sito del Governo, alla sezione FAQ - Fase 2.